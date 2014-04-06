Редактирование текстов для сайтов коттеджных посёл

Регулярно редактирую материалы (буклеты, схемы проезда, статьи, тексты для сайтов и т.д.) для компании "Петрострой" и группы коттеджных посёлков "Петрухино" (http://poselok-arneevo.ru/, http://www.petruhino.ru/, http://www.dom-na-veka.ru/ и др.)

В качестве примера - один из недавно отредактированным материалов.