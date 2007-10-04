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Тестовое задание, сделанное когда-то для издательства "Питер", где я после этого работала внештатным литературным редактором.
Это кусок из книжки (учебника), в режиме исправлений в Ворде. Желтым цветом там помечен фрагмент текста, редактировать который я до конца не стала, поскольку, на мой взгляд, он нуждался в полном переписывании (не с точки зрения языка, а по смыслу).
Тестовое задание.doc
238 КБ