Тестовое задание, сделанное когда-то для издательства "Питер", где я после этого работала внештатным литературным редактором.

Это кусок из книжки (учебника), в режиме исправлений в Ворде. Желтым цветом там помечен фрагмент текста, редактировать который я до конца не стала, поскольку, на мой взгляд, он нуждался в полном переписывании (не с точки зрения языка, а по смыслу).