Анализ результатов педагогического тестирования
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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13 лет назад
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Специальность: 230105 (Программное обеспечение ВТ и АС).
Тип работы: Дипломный проект.
Тема:Разработка программного продукта «Автоматизированный анализ результатов педагогического тестирования».
Листов: 70
Оценка: Отлично.
Оформлено по методичке.
Содержание и введение прилагаю.