Анализ результатов педагогического тестирования

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Добавлена
13 лет назад
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Специальность: 230105 (Программное обеспечение ВТ и АС).

Тип работы: Дипломный проект.

Тема:Разработка программного продукта «Автоматизированный анализ результатов педагогического тестирования».

Листов: 70

Оценка: Отлично.

Оформлено по методичке.

Содержание и введение прилагаю.

Анализ результатов педагогического тестирования.doc
86 КБ