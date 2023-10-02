Курсова робота зі спеціальності Екологія предмет Гідрологія

Одним з основних завдань гідрології на сучасному етапі її розвитку є дослідження водних ресурсів і водного басейну територій,прогнозу їх стану на майбутнє та розв’язання проблем водо забезпечення. Актуальність гідрологічних досліджень обумовлена інтенсивним розвитком будівництва осушувальних та іригаційних систем, зарегулюванням річкового стоку водосховищами, високою водоємкістю цілого ряду промислових підприємств, водопостачання населених пунктів. Вирішення цих завдань неможливе без використання методик гідрології і гідрографії. Важливе значення має системний підхід в оцінці стану водних об’єктів і комплексна автоматизація вимірювання і обробки результатів спостережень.