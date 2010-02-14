Курсовая работа по дисциплине "Пром. экология"

Тема "Расчет выделения загрязняющих веществ при нанесении лакокрасочных материалов" - теоретическая (характеристика лакокрасочных материалов и их воздействие на окружающую среду и здоровье человека) и практическая (расчет выделения загрязняющих веществ при нанесении лакокрасочных материалов) части.