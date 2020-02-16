Написание рефератов, текстов

Занимаюсь написанием рефератов, различных текстов (преимущественно на медицинские темы). Имею небольшой опыт, была редактором в студенческой газете. Использую в работе также иностранные источники информации (английские, немецкие сайты). Мне нравится изучать информацию разных точек зрения Имеется медицинское образование. Также создаю красочные презентации в Power Point.