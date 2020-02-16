Написание рефератов, текстов

Добавлена
4 года назад
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Занимаюсь написанием рефератов, различных текстов (преимущественно на медицинские темы). Имею небольшой опыт, была редактором в студенческой газете. Использую в работе также иностранные источники информации (английские, немецкие сайты). Мне нравится изучать информацию разных точек зрения Имеется медицинское образование. Также создаю красочные презентации в Power Point.

епідемка (1).docx
60 КБ