Наукове дослідження Реформування охорони здоров'я
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7 лет назад
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Досконале висвітлення проблем реформування охорони здоров'я в Україні 2012
Дослідження включає такі розділи:
1. Необхідність реформування охорони здоров'я в Україні
2. Основні положення реформи охорони здоров'я в Україні
3. Основні напрямки удосконалення реформи охорони здоров'я в Україні