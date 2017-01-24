Наукове дослідження Реформування охорони здоров'я

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7 лет назад
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Досконале висвітлення проблем реформування охорони здоров'я в Україні 2012

Дослідження включає такі розділи:

1. Необхідність реформування охорони здоров'я в Україні

2. Основні положення реформи охорони здоров'я в Україні

3. Основні напрямки удосконалення реформи охорони здоров'я в Україні

Реформи здравоохранения в Украине 2012.doc
374 КБ