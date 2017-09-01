Психология

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Здравствуйте, меня зовут Дарья. Пишу рефераты, статьи,контрольные и курсовые по психологии . Закончила государственный университет, на отлично защитила магистерскую диссертацию успешно прошла обучение в центре правового и психологического сопровождения, на курсе " школа практической психологии". Провожу индивидуальные консультации, групповые занятия и тренинги. Надеюсь, смогу быть полезна!
Примеры опубликованных работ:
http://orcacenter.ru/doc/mr.2017.09.01.pdf
http://globus-science.ru/Archive/new/Psikhologia_i_pedagogika_april_2017.pdf
МЫШЛЕНИЕ СТАТЬЯ.docx
40 КБ