Психология

Здравствуйте, меня зовут Дарья. Пишу рефераты, статьи,контрольные и курсовые по психологии . Закончила государственный университет, на отлично защитила магистерскую диссертацию успешно прошла обучение в центре правового и психологического сопровождения, на курсе " школа практической психологии". Провожу индивидуальные консультации, групповые занятия и тренинги. Надеюсь, смогу быть полезна!

Примеры опубликованных работ:

http://orcacenter.ru/doc/mr.2017.09.01.pdf

http://globus-science.ru/Archive/new/Psikhologia_i_pedagogika_april_2017.pdf