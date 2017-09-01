Психология

Добавлена
6 лет назад
203 просмотра
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Здравствуйте, меня зовут Дарья. Пишу рефераты, статьи,контрольные и курсовые по психологии  . Закончила  государственный университет, на отлично защитила магистерскую диссертацию успешно прошла обучение в центре правового и психологического сопровождения, на курсе " школа практической психологии". Провожу индивидуальные консультации, групповые занятия и тренинги.  Надеюсь,  смогу быть полезна!

Примеры опубликованных работ:

http://orcacenter.ru/doc/mr.2017.09.01.pdf

http://globus-science.ru/Archive/new/Psikhologia_i_pedagogika_april_2017.pdf

МЫШЛЕНИЕ СТАТЬЯ.docx
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