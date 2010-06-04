СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТ

Отчет по преддипломной практике "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ

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Рассмотрено предприятие №..........."..". Описаны: вид деятельности, тип предприятия, оргструктура предприятия и персонала. Финансово-хозяйственная деятельность. Произведены соответствующие расчеты.

Полный анализ по персоналу предприятия, расчеты движения персонала, по всем категориям, построены диаграммы.

И анализ документооборота. По каждому разделу - выводы и предложения.