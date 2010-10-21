Совершенствование кадровой политики предприятия
Введение
1. Теоретические аспекты исследования кадровой политики
1.1 Система управления кадрами предприятия
1.2 Экономическая сущность и значение производительности труда
1.3 Критерии эффективности кадровой политики
2. Анализ кадровой политики ОАО "Торстройпром"
2.1 Общая характеристика предприятия
2.2 Анализ финансового состояния ОАО "Торстройпром"
2.3 Анализ использования трудовых ресурсов ОАО "Торстройпром"
2.4 Выявление наиболее значимых факторов, влияющих на кадровую политику
3. Рекомендации по совершенствованию кадровой политики ОАО "Торстройпром"
3.1 Комплекс мероприятий по совершенствованию кадровой политики ОАО "Торстройпром"
3.2 Рекомендации по оптимизации структуры управления кадрами
3.3 Предлагаемая методика оценки эффективности кадровой политики ОАО "Торстройпром"
4. Информационные технологии в системе управления персоналом
4.1 Необходимость использования информационных технологий в целях повышения эффективности управления персоналом
4.2 Анализ информационных систем на ОАО "Торстройпром"
Заключение
Список использованной литературы
Приложения