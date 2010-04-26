СТРУКТУРА И ДИНАМИКА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ УСЛУГА

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СТРУКТУРА И ДИНАМИКА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ УСЛУГА.doc
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Содержание

Введение

Раздел 1. Мировая торговля услугами: сущность и значение

1.1. Сущность международной торговли

1.2. Значение, ее роль в системе мирохозяйственных связей

Раздел 2. Динамика и структура международной торговли услугами

2.1. Виды мировой торговли, актуальные проблемы ГАТС

2.2. Институциональные основы (ГАТС) прогнозы, перспективы

Раздел 3. Россия в международной торговле услугами

3.1. Основные показатели экспорта и импорта услуг РФ

3.2. Основные торговые партнеры России

3.3. Россия и ВТО

Заключение

Список литературы

Приложение 1. Статистические таблицы