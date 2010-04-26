СТРУКТУРА И ДИНАМИКА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ УСЛУГА
Содержание
Введение
Раздел 1. Мировая торговля услугами: сущность и значение
1.1. Сущность международной торговли
1.2. Значение, ее роль в системе мирохозяйственных связей
Раздел 2. Динамика и структура международной торговли услугами
2.1. Виды мировой торговли, актуальные проблемы ГАТС
2.2. Институциональные основы (ГАТС) прогнозы, перспективы
Раздел 3. Россия в международной торговле услугами
3.1. Основные показатели экспорта и импорта услуг РФ
3.2. Основные торговые партнеры России
3.3. Россия и ВТО
Заключение
Список литературы
Приложение 1. Статистические таблицы