Выдержки из моих различных работ для студентов

Здравствуйте, много лет занимаюсь написанием работ для студентов. В данном портфолио представлены выдержки из трех моих работ. Первая - с применением мат. методов в экономике (Корреляционно - регрессионного анализа), вторая - с применением бухучета, третья работа по фин. анализу на основании предоставленных бух. данных финансовой отчетности. Конечно, моих работ намного больше, но для предварительного ознакомления, я думаю, достаточно. С уважением и надеждой на сотрудничество, Евгения.