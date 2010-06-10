Вопросы по электротехнике.

Необходимо раскрыть 9 вопросов в реферате

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1. Приведенные затраты как критерий выбора оптимальных параметров и схем электрических сетей. Используемые допущения.

2. Схемы распределительных устройств понижающих подстанций 35 – 220 кВ. Принцип работы схем.

3. Приходная часть баланса активной мощности.

4. Задачи расчета баланса реактивной мощности на этапе проектирования электрических сетей.

5. Расходная часть баланса реактивной мощности.

6. Приходная часть баланса реактивной мощности.

7. Выбор номинальной мощности трансформаторов и автотрансформаторов понижающих подстанций.

8. Рациональный уровень напряжения в сети с точки зрения снижения потерь мощности и электроэнергии в электрических сетях.

9. Компенсация реактивной нагрузки потребителей, как мероприятие по снижения потерь мощности и электроэнергии в электрических сетях.