"Упражнения для талии и боков"

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[table]Количество символов12720Количество символов без пробелов10757Количество слов1758Количество уникальных слов819Количество значимых слов577Количество стоп-слов600Вода67.2 %Количество грамматических ошибок6Классическая тошнота документа2.45Академическая тошнота документа4.1 %[/table]Всего символов:12956Без пробелов:10712Количество слов:1810
8,1балл из 10
по шкале Главреда
Уникальность по текст.ру: 92.66%