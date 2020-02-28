Диагностирование творческого процесса у креативной личности Явлениями творческой активности, научное сообщество интересуется довольно часто и давно. Исследованиям подвергаются различные активные мозговые участки, включающиеся в период созидания. Ведь то, что происходит в процессе ваяния можно сравнить с плавлением и смешением металлов в доменной печи, порой даже помеси несовместимых сплавов из художественных образов, стилей, каких-либо действий, инсталляций и прочего. После чего, используя все свои умственные ресурсы, то разгораясь сильнее, то затухая и пройдя стадии купажа проб и ошибок, выдает «на-гора» удивительный и, порой неожиданный даже для самого творца, результат. Сами же механизмы творческого процесса остаются для научного сообщества доселе необъяснимыми, так как секрет сего и состоит в понимании причин (которые вряд ли найдутся), что сподвигают на творения творца. Само понятие мысли здесь ставится под сомнение, ибо зачастую сам мыслящий творец не может дать самому себе отчет в данном действии. Парадокс? Факт! Специалистам, авторитетно заявляющих о полном разгадывании процесса творческого созидания впору уверенно повесить табличку «Лжец». Но попробуем все-же дать некоторые обобщенно-отвлеченные определения творческому процессу у креативной личности.Что же такое творить? Из витиевато сказанного выше вытекает скупое: творческий процесс - это есть не что иное, как созидание индивидуумом неких нематериальных (изначально) ценностей, которые впоследствии приобретают ту, или иную форму, чтобы стать объектом культурного наследия общества. Базой же этого действия является сами взаимоотношения исходного результата творчества и всем процессом. В понимании процесса творения необходимо осмыслить конечный результат, как некий код, возможность прочтения или разгадывания которого реально только лишь при покидании границ мирской жизни автора творения.Как научиться творить? Очень многих исследователей всерьез беспокоит вопрос обучаемости творчеству, как отдельной дисциплине, особенно родителей. Если высказываться осторожно, то можно лишь подтолкнуть личность к подготовке к такому агрегатному состоянию, как талантливое творение, созидание, что, несомненно будет способствовать дальнейшему рождению у ребенка каких-либо творческих идей и их последующему культивированию. А вот, грубо говоря, засеять личность талантом, который будет произрастать творческими достижениями определенного уровня – увы недостижимая цель. Как мужчину невозможно обучить деторождению, так и творческий процесс дарован чем-то природным, совершенно независимым от условий. Единственно, чему можно научить талантливого человека, так это подвести к реализации творчества и собственных возможностей. И это задача, прежде всего семьи, а после уже педагогов. При этом для семьи важно понимать, что и, как давать ребенку, иначе требуется помощь специалиста для раскрытия творческого потенциала личности.

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При изучении психологии творчества можно говорить о разных направлениях деятельности, таких как внесение каких-либо элементарных новинок в общественную жизнь, так и до серьезных изобретений, чреватых сложным конструированием, взносом в культуру и искусство, а также научные изыскания.Творчество есть один из самых трудных отделов психологии человека, в связи с тем, что границы суждения об оригинальности шедевра и его праве на общественную жизнь весьма условны. И это совершенно другая тема, требующая отдельного всестороннего изучения. Одно лишь можно сказать - хотите раскрыть творческую основу собственной личности, ищите психоаналитика, заключайте с ним контракт и регулярно посещайте психоаналитические сессии.