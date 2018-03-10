Кто пропускал последние ЧМ по футболу

Статья для продвижения спортивного ресурса, под анкоры. Известные футболисты, которые пропустили последние ЧМ

Матчи чемпионата мира 2018 уже озвучены и болельщики с нетерпением ждут начала мундиаля. Следить за последними новостями вокруг ЧМ и ключевыми событиями состязания помогут журналисты издания Футбол 24. Давайте вспомним топовых футболистов, которые из-за травм не сумели попасть на последние чемпионаты мира.

В рамках грядущего мундиаля уже успела отличиться российская сборная – разрыв связки коленного сустава получил основной защитник Георгий Джикия. Шансов на успешное восстановление игрока к началу ЧМ 2018 практически нет.

Михаэль Баллак – топовый игрок сборной Германии получил тяжелую травму в финальной игре английского кубка от полузащитника Портсмута. В том матче Михаэль получил разрыв связок лодыжки, который оставил его за рамками ЧМ проходившего в ЮАР. Как отметил сам немецкий футболист, его стычка с оппонентом из Портсмута вышло крайне жестким. Еще находясь на газоне, Баллак понял, что вернуться в игру он будет не в состоянии.

Не попал на ЧМ в ЮАР и капитан сборной Ганы, который весь игровой сезон перед мундиалем восстанавливался после травмы колена, но так и не успел прийти в нужную форму. Майкл Эссьен был выведен из строя на Кубке Африки.

Чемпионат в ЮАР прошел под несчастливой звездой и для легендарного футболиста Дэвида Бекхэма, который ради участия в состязании был арендован в «Милан». В результате разрыва сухожилия в игре с «Кьево» Дэвид 5 месяцев провел вне игрового поля. Если бы не эта спортивная травма, Бекхэм смог быть побить рекорд по играм на ЧМ среди отечественных футболистов. Игрок все же оказался на мундиале в ЮАР, но как консультант Капелло.

Тео Уолкотт – нападающий английской сборной, который с завидным постоянством пропускает мундиали. Тео дважды пропускал ЧМ из-за тяжелых травм. В ЮАР игрок не попал из-за не соответствия ФИЗО после лечения плечевого сустава. Бразильский мундиаль Уолкотт пропустил из-за травмы в матче с Тоттенхэмом – неудачное падение на газон.

Радамель Фалькао в рамках ЧМ в Бразилии должен был быть основной ударной мощью колумбийской сборной. Но этого не случилось из-за травмы бомбардира, которую он получил в 2013 году в игре с «Монт дд’Ор Азерг», после которой Радамелю был поставлен диагноз – разрыв кресообразных связок. Оправиться от травм футболист смог только в новом сезоне. Кто знает, как бы сложилась четвертьфинальная игра Колумбии с Бразилией, если бы Фалькао был в строю.

В этот списке нельзя не отметить и Ройса, который не попал на ЧМ в Бразилии из-за травмы полученной в игре с Армений. Роковой для многих футболистов разрыв связок голеностопа разбила мечту Марко Ройса.