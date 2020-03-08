Рейтинг самых опасных знаков зодиака

Рейтинг самых опасных среди знаковзодиака

Каждыйзнак зодиака характеризуется своей

уникальностью. У каждого свои проблемы,

преимущества и недостатки. Но есть и

такие знаки, с которыми нужно вести себя

поосторожней. Так какие знаки отличаются

спокойствием и рассудительностью, а от

кого стоит держаться подальше? Начнемрейтинг с самых безобидных представителей

знаков зодиака Астрологии:1. Водолей— умный, справедливый, хорошо разбирается

в людях. Обладая всеми качествами

манипулятора,он без труда может заставить

других, делать то что ему нужно. Но будучи

Альтруистом, Водолей, предпочитает

помогать людям, а не контролировать их,

поэтому и считается самым безвредным

знаком зодиака.2. Близнецы— всегда веселые, любят приключения и

просто очаровательные, но у них есть и

опасная сторона. Их опасность заключаться

в двойственности. Находясь сними никто

не знает, что случится через несколько

минут. Легко могут подстраиваться под

других людей, и проворачивать разные

манипуляции и сложные схемы. Несмотря

на это, редко используют навыки

манипулирования кому то во вред, ибо

слишком заняты проживанием жизни на

полную катушку.3. Весы —очаровательный знак зодиака. С помощью

своего очарования, они легко найдут

общий язык с кем-либо и войдут в доверие

любого человека, чем смогут и воспользоваться

имея недобрые намерения. К счастью

немногие этого хотят, поскольку Весы

ненавидят ссоры и конфликты, предпочитая

поддерживать в жизни здоровое равновесие.

Хотя в повседневной жизни, их самая

опасная привычка — это сдерживать и

накапливать весь негатив в себе, пока

они не взорвутся. Запрятанные глубоко

эмоции, выходят наружу, вынуждая весы

говорить ужасные вещи, которые они не

обязательно имели в виду.4. Рыбы —загадочные личности, отличаются своей

эмоциональностью, романтичностью, что

часто доставляет им неприятности. Когда

эмоции зашкаливают, принимают

скоропалительные, опасные решения, что

доставляет им кучу неприятностей.

Занимаясь не тем чем должны, они очень

плохо себя контролируют. В большинстве

случаев, рыбы опасны для себя, но не для

других. Это не значит, что они будут

терпеть негатив по отношению к себе.

Попробуйте их разозлить, и они постоят

за себя, самым изящным, но действенным

способом.5. Дева —обладает такими чертами как организованность,

остроумие и практичность. Но некоторые

девы могут использовать их неправильно.

Благодаря своему уму и вниманию к

деталям, они настоящие гении среди всех

знаков зодиака. Это значит, что если они

задумали что-то плохое, то провернут

все идеально. Девы могут без усилий

спланировать все в мельчайших деталях

и быть уверенными, что не оставят за

собой следов. Тем не менее, большинство

представителей этого знака попросту

думают иначе. Они очень трудолюбивы, и

не любят получать что либо без усилий.

Вот почему они скорее достигнут успеха,

благодаря таланту и целеустремленности,

а не с помощью обмана и манипуляций.6. Козерог— очень трудолюбивый,

организованный,ответственный и

благородный, всегда соблюдает правила,

но динамика у этих качеств совершенно

иная. однако не смотря на свои положительные

черты, они могут перейти на темную

сторону, тщательно продумывая планы

нападения на своего противника. Более

того, некоторые представители, рожденные

под этим знаком, могут быть безрассудны

на пути к достижению цели и без колебания

пойдут по головам ради ее достижения.

Они могут быть неумолимыми, холодными

и не знающими состраданияБолеерискованная половина1. Лев —страстный, творческий и весьма упрямый.

Обожают внимание и просто вне себя,

когда их игнорируют. В отличии от других

трудолюбивых знаков зодиака, Львы,

склонны выбирать легкие пути для

достижения желаемого. Вместо того, чтобы

добиваться цели своим трудом, предпочитают

присвоить чужие успехи и достижения.

Эта склонность делает их чуть опаснее

предыдущих знаков зодиака. И все же,

львов сложно назвать злыми или подлыми.

Им просто нравится быть на высоте и в

центре всеобщего внимания, и у них это

хорошо получается.2. Телец — люди родившиеся под этим знаком,

терпеливые, надежные, но очень упрямые.

Если у кого-то получится серьезно задеть

Тельца — он точно об этом пожалеет.

Телец приходит в бешенство и боевую

готовность за секунду. Они безрассудно

сражаются за то, во что верят и не

позволяют чужому мнению, повлиять на

свою точку зрения3. Стрелец— Обладает прекрасными чертами характера,

такими как это уверенность, энтузиазм.

Но не смотря на эти качества, стрельцы

- большие манипуляторы. Всегда стараются

избавится от свои проблем перекладывая

их на других. Также Стрельцы очень

импульсивны, они ненавидят контроль и

ограничения.