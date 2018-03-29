Сделаю глубокий рерайт текста без потери смысла

Добавлена
6 лет назад
162 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Выполню рандомизацию для чего угодно. 

В моих работах:

Качество текста на уровне орфографии и пунктуации;

Глубокий подбор синонимов;

Основная идея, сюжет, мысль текста остаются на высоком уровне;

Ваша работа будет грамотно оформлена в документе;

300 з.б.п.-600р

Работаю с клиентами на постоянной основе

Делаю рерайт текста в программе GenerationTheWeb

потенция.docx
14 КБ
зрение.docx
14 КБ
похудение.docx
16 КБ
гипертония.docx
16 КБ
никотин.docx
16 КБ