Ссылки на часть работ в категории рерайт

Привожу для ознакомления часть моих работ, представленные в виде ссылок. Коэффициент уникальности по Адвего Плагиатус по словам не ниже 95%, по фразам 100%. По шкале Главреда не ниже 7 баллов. На каждую ссылку имеется документ Word, а так же скрины по всем проверкам. Прикрепляю только один документ. При необходимости вышлю документ в личных сообщениях, чтобы вы смогли увидеть их "В процессе"

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