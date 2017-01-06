Выделения при молочнице

Выделения при молочницеВсе чаще мы сегодня встречаемся с такой болезнью каквагинальный кандидоз или молочница. Она

привносит в жизнь женщин и мужчин неудовлетворенность в половой сфере, плохое

настроение, раздражительность. Основным дифференцирующим признаком данного

заболевания есть специфические выделения. Но не только их наличие, но и

характер, цвет, консистенция помогут определить давность патологического

процесса и наличие сопутствующей инфекции.ЭтиологияУчеными было доказано, что половой путь передачи не являетсяосновным пусковым механизмом развития

кандидоза. Однако, несмотря на это (особенно при частой смене половых

партнеров), риск развития болезни намного увеличивается.Вагинальный кандидоз провоцируют следующие факторы:-Приём антибактериальной терапии, которая убивает не толькопатогенную микрофлору, а и бактерии нормальные для нашего организма. В

результате чего существенно меняется биоценоз, и это может спровоцировать

развитие вагинального кандидоза.-Процедуры спринцевания, которая приводит к вымыванию лактобактерий и способствует быстрому размножению грибов.-Половые контакты без средств защиты с особами, которыеболеют молочницей-Гормональный дисбаланс в результате приемапротивозачаточных препаратов-ВИЧ – инфицированные или люди со сниженной иммуннойсистемой.-Синдром выгорания на фоне стрессов, постоянной трудовойдеятельности без отдыха.-Прием глюкокортикостероидов.-Некомфортная одежда, сделанная из синтетического материаламожет вызывать парниковый эффект и тем самым провоцировать активный рост

Candida.-Интестинальные инфекции-Сахарный диабет – очень частая причина развития молочницы,поскольку повышенный уровень глюкозы создает благоприятную атмосферу для роста

патогенных грибов.Мужчины тоже могут иметь молочницу, но чаще всего этозаболевание у них имеет латентное течение. И если женщина вылечилась, а спустя

какое - то время случился рецидив заболевания, нужно проверить и вашего

партнера.Какие выделения у женщины считаютсянормальными?Наличие секрета из влагалища у женщин считаетсяфизиологическим процессом и является вариантом нормы. Конечно в различные

периоды менструального цикла их окрас, консистенция и количество меняется, но

есть определённые ключевые особенности не патологических выделений:• Цвет: Вариантомнормы считается прозрачный или светлый секрет, который иногда может иметь желтоватый оттенок.• Запах: секрет имеет нерезкий запах или же он будетотсутствовать вовсе. Но при наличии зловонного, гнилостного запаха нужно

немедленно проконсультироваться с доктором• Текстура:Нормальная текстура может модифицироваться от пастообразной (по цвету и консистенции)

или же быть жидкой и липкой.

Патологические выделения будут иметь пенистую текстуру или напоминать

творог.• Объем: Количествовыделений может изменяться в зависимости от дня цикла. В начале и до средины

цикла их количество постепенно увеличивается, максимально достигая объёмам во

время овуляции, а со второй половины цикла постепенно уменьшается.Симптомы при вагинальном кандидозеОсновные симптомы молочницы:Болезненные ощущения.При вагинальном микозе слизистая влагалища воспалена, что и приводит к болевому

дискомфорту.При мочеиспусканииесть жжение. Это возникает, в результате того, что моча попадает наслизистую и раздражает нервные окончания.Показательным признаком молочницы есть зуд вокруг и внутривлагалища.Выделения во время молочницыиз влагалища. Они становятся обильными, густыми, светлого или бело- серогоцвета, напоминающие творожную массу со специфическим кисловатым запахом.При контакте с вашим половым партнером будете ощущатьдискомфорт и боль.Типы выделенийНужно отметить, что при вагинальном кандидозе, как и прилюбом заболевании, есть стадии развития. При начальной форме молочницы - отмечается небольшой зуд гениталий,

выделения имеют белый цвет, творожистую консистенцию, запах при этом не будет

резким. Постепенно, чем дольше вы будете оттягивать визит к доктору и терапию,

тем характер выделений будет быстрее

меняться и усугублять ситуацию. По консистенции они будут становиться

более густыми, тяжистыми, по цвету могут быть желтыми, зелеными, коричневыми

или даже кровавыми. В зависимости от того, какого цвета выделения наблюдаются,

можно установить стадию развития молочницы. Давайте разберем как выглядят выделения примолочнице. • Коричневыевыделения у женщин. Появление ярко- красных, кровянистых выделений перед менструальным

циклом свидетельствует о наличие эрозии шейки матки или эндометриозе. Если

вдруг такие выделение заметила беременная женщина, это является тревожным симптомом,

поскольку может, говорит об отслойки плаценты или же самопроизвольному аборту.• Наличие светло- коричневых выделений передменструацией – это показатель, что скоро начнется менструальный цикл. Если же

они возникли во время менструации – это не является нормой, а только

подтверждает наличие воспалительных процессов матки, влагалища, злокачественных

новообразований.Когда у женщины имеются розовые выделения при молочнице, а иногда дажекровавые или бурого цвета это свидетельствует о наличие фонового

патологического состояния – эндометриоз, эрозия шейки матки. Они также могут возникать при наличии у женщины

маточной спирали, внематочной беременности, в результате которой снижается

количество гормонов или нарушается их баланс. Розовый цвет секрету, выделяемому

из влагалища, придают эритроциты.Желтые выделенияпри молочнице у женщин говорят о присоединении дополнительнойбактериальной микрофлоры, или же о продолжительности течения заболевания. Вследствие

воспаления идет массивное разрушение и выход лейкоцитов, которые придают желтый

окрас. Чем насыщеннее выделения, тем более поздняя стадия развития

патологического состояния. В таком случае нужно будет применять этиотропную

терапию не только для Candida, но и для лечения второстепенного возбудителя.Выделения при молочнице зеленого цвета – запущенная стадияболезни, ни в коем случае нельзя пренебрегать данной ситуацией. Она

требует немедленной серьезной терапии.

Лечение должно проходить под контролем врача, так как при инфицировании мочеиспускательного канала это может привести

к развитию цистита или чего еще хуже пред раковому состоянию. Чаще всего помимо

молочницы развивается трихомониаз, для которого

характерно выделение зеленой секреции со

зловонным и гнилостным запахом.Есть понятие как молочница без выделений,тогда можно говорить, что заболевание имеет хронический, вялотекущий ход. Могут

беспокоить только классические симптомы

микоза - жжение, зуд. Еще один из

вариант развития болезни – молочница без

творожистых выделений, при этой форме экскреция не будет отличаться от

нормального секрета.Молочница у мужчинОчень часто возникаетвопрос: Может ли быть молочница у мужчин?Данное заболевание чаще всего встречается у женщин, нослучаи возникновения инфекции у мужчин также встречаются. Генитальный кандидоз

поражает головку полового члена, иногда воспаление переходит на препуций.Головка полового члена становится отекшей, гиперемированной,наблюдается налет белого цвета, что в будущем будет способствовать развитию эрозий небольшого

размера или даже язвочек. При мочеиспускании

лица мужского пола будут ощущать зуд и жжение, в период полового акта -

боль и дискомфорт.Какие выделения при молочнице у мужчин? Онимогут быть различного цвета и консистенции в зависимости от запущенности и

длительности воспалительного процесса. В начальной стадии - это светлые

выделения, похожие на творог. На более позднем этапе, когда происходит

массивный выход клеток лейкоцитов – это желтые или даже зеленые выделения.Когда признаки молочницы исчезают, а через некоторое времяпоявляются вновь, это свидетельствует о том, что заболевание имеет хроническое

рецидивирующее течение.Молочница во время беременностиПроблема вагинального кандидоза у женщин, которые готовятсястать мамой, стоит остро, так как именно беременность могло спровоцировать

появление вагинального микоза из-за гормональной перестройки.Когда вдруг вы обнаружили кровавые выделения, немедленнообратитесь к вашему акушер - гинекологу, так как наличие кандидоза на ранних

стадиях требует немедленного его устранения.Кандидоз для беременных – это враг номер один, так как грибыроду Candida начинают размножаться в полости матки и тем самым мешая

прикрепиться плоду.Вы должны сообщить вашему врачу или акушерке, если появилисьследующие симптомы:- выделения меняют свой характерный вид, они становятсяболее густыми, ложатся толстым слоем, имеют светлый или бело-серый цвет со

специфическим кислым, дрожжеподобным ароматом- появляется ощущение жжения или зуд- вы чувствуете дискомфорт во время полового актаПри этом всем мочь и анализ крови остается безпатологических изменений.Часто лица женского пола в период вынашивания малышаинтересуются: « Вредит ли кандидоз моему ребенку?». На данном этапе микоз

вашему малышу не вреден, но и запускать его не стоит, поскольку это может

усложнить ваше состояние в предродовом и послеродовом периоде.Вагинальный кандидоз - заболевание, которое не сложнолечить, гораздо сложнее предотвратить рецидив.

Занимаясь профилактикой заболевания, ведя здоровый образ жизни, вы

навсегда забудете, что такое молочница.