«SPBStatus» — Бухгалтерские услуги в СПб

http://www.spbstatus.ru

Компания «Бизнес-Статус» много лет, оказывает бухгалтерские, аудиторские и юридические услуги многим компаниям нашего города Санкт-Петербург и не только. ООО «Бизнес-Статус» является одной из лидирующих компаний в области бухгалтерского учета и права.