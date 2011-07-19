Базис-сервис

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Понимая, что наши Партнеры стремятся сосредоточить внимание на основных целях своей деятельности, мы формируем пакет услуг, учитывая индивидуальные потребности заказчика.

Техническая эксплуатация зданий и сооружений включает в себя весь комплекс услуг по техническому обслуживанию объектов любой категории сложности.

Профессиональный подход наших специалистов позволяет существенно снизить расходы по содержанию, техническому обслуживанию зданий и инженерных систем, предупредить возникновение аварийных ситуаций.