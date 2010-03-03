Бильярдный клуб "Фламинго"

Сайты «под ключ»
Добавлена
14 лет назад
229 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://bk-flamingo.com.ua

Сайт бильярдного клуба "Фламинго" (г. Новоград-Волынский). Рейтинг игроков, информация о проводящихся турнирах, информация для игроков.

Блочная вёрстка с использованием спрайтов, используется JQuery и flexcroll. Сайт управляется через админку, которая содержит инструменты для добавления информации об игроках, проведённых играх и расчёта турнирной сетки.