Бильярдный клуб "Фламинго"
Сайты «под ключ»
Добавлена229 просмотров
14 лет назад
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Сайт бильярдного клуба "Фламинго" (г. Новоград-Волынский). Рейтинг игроков, информация о проводящихся турнирах, информация для игроков.
Блочная вёрстка с использованием спрайтов, используется JQuery и flexcroll. Сайт управляется через админку, которая содержит инструменты для добавления информации об игроках, проведённых играх и расчёта турнирной сетки.