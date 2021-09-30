Дизайн-концепция рок-фестиваля «Rock Am Ring»

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Люблю рок музыку и мечтаю попасть на большой рок-фестиваль.
Решил выполнить такой интересный проект со своим видением (оригинальный сайт мне не очень понравился — с явным акцентом на стиль «брутализм» и смотрится грязновато).
Отрисовал в светлом и тёмном тоне (светлый смотрите в портфолио).
Разрабатывал с полной проработкой ниши.