Дизайн-концепция рок-фестиваля «Rock Am Ring»

Люблю рок музыку и мечтаю попасть на большой рок-фестиваль.

Решил выполнить такой интересный проект со своим видением (оригинальный сайт мне не очень понравился — с явным акцентом на стиль «брутализм» и смотрится грязновато).

Отрисовал в светлом и тёмном тоне (светлый смотрите в портфолио).

Разрабатывал с полной проработкой ниши.