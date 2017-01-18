Fridge of Glory

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Магазин магнитиков на холодильник за достижения в играх
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- Корзина
- Оформление заказа + Регистрация/Вход + Оплата + Оповещение службы доставки на одной странице
- Админка
- Кабинет клиента
- Мультиязычность
- Две службы доставки: DHL (международная), Checkout (Россия)
- Система оплаты Robokassa