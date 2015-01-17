Городской сайт

Сайт города http://in.ck.ua/, в котором размещаются компании. Компания получает свой сайт в проекте, с возможностью размещения товаров, услуг, фото, видео, клиент может оставить сообщение или заказать обратный звонок, к товарам подключена функция интернет-магазина, морфологический поиск.