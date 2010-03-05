GpsLOG - система мониторинга перемещения объектов.

http://gpslog.com.ua

GpsLOG дает возможность полного контроля над транспортными средствами компании. Данная система содержит набор инструментов для контроля перемещения транспортных средств (путем просмотра треков движения на карте с привязкой по времени и получения общей и детальной статистики движения транспортного средства), получения информации о количестве топлива в баке и расходе топлива, снятия информации с различных датчиков автомобиля, построения аналитических отчетов.