GpsLOG - система мониторинга перемещения объектов.
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Добавлена137 просмотров
14 лет назад
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GpsLOG дает возможность полного контроля над транспортными средствами компании. Данная система содержит набор инструментов для контроля перемещения транспортных средств (путем просмотра треков движения на карте с привязкой по времени и получения общей и детальной статистики движения транспортного средства), получения информации о количестве топлива в баке и расходе топлива, снятия информации с различных датчиков автомобиля, построения аналитических отчетов.