Интернет клуб Полигон

Сайты «под ключ»
Добавлена
12 лет назад
175 просмотров
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http://poligon-club.ru/

Сайт интернет клуба. Требовалось создать информационный сайт для компании.

Была реализована интеграция с системой управления интернет клубом astaLavista.

Реализована "фитча" просмотра занятости компьютеров клуба через сайт.