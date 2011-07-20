Интернет клуб Полигон
Сайты «под ключ»
Добавлена175 просмотров
12 лет назад
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Сайт интернет клуба. Требовалось создать информационный сайт для компании.
Была реализована интеграция с системой управления интернет клубом astaLavista.
Реализована "фитча" просмотра занятости компьютеров клуба через сайт.