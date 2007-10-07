Интернет-магазин футболок + дизайнер

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Группа сайтов для болгарской компании занимающейся продажей и изготовлением футболок, находятся на нашей поддержке уже 2 года, недавно мы обновили и расширили функционал разработанного для них ранее конфигуратора (нами же).
Выполненые работы:
Установка магазина на CMS + разработка дополнительных модулей и компонентов, разработка дизайнера, интеграция дизайнера в CMS сайта.