Интернет-портал «ЮгОтель»

Сайты «под ключ»
Добавлена
13 лет назад
213 просмотров
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Интернет-портал «ЮгОтель» - современный путеводитель по гостиницам и отелям г.Краснодара. Этот сайт предоставляет полную и достоверную информацию о средствах размещения города, помогает в выборе гостиницы и бронировании номеров, оказывает поддержку владельцам отелей в привлечении клиентов за счёт размещения своего представительства на страницах портала. На сайте размещена полезная информация об инфраструктуре Краснодара. Постоянно обновляется новостная лента – последние новости гостиничной индустрии Юга России и всего мира.