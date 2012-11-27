Инвестиционный портал компании SWB

Закрытый проект, предназначенный для создания инвестиционных проектов и привлечения в них других пользователей. Либо нахождение проектов для вложения собственных инвестиций.

Особенности проекта:

Большое количество активных пользователей - около 20 000 активных посещений в день.

Более 200 000 проектов.