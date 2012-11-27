Инвестиционный портал компании SWB

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Закрытый проект, предназначенный для создания инвестиционных проектов и привлечения в них других пользователей. Либо нахождение проектов для вложения собственных инвестиций.
Особенности проекта:
Большое количество активных пользователей - около 20 000 активных посещений в день.
Более 200 000 проектов.