Каталог производителей

Добавлена
9 лет назад
126 просмотров
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Сайт с широким функционалом

Каталог производителей с возможностью:

  • заказа товаров у выбранного производителя,
  • сортировкой фабрик по различным параметрам (регион, город, сумма заказа, способ заказа и др,)
  • интегрирована интерактивная карта яндекса
  • комментарии к фабрикам
  • система рейтинга
  • новости компаний
  • личный кабинет производителя