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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт с широким функционалом
Каталог производителей с возможностью:
- заказа товаров у выбранного производителя,
- сортировкой фабрик по различным параметрам (регион, город, сумма заказа, способ заказа и др,)
- интегрирована интерактивная карта яндекса
- комментарии к фабрикам
- система рейтинга
- новости компаний
- личный кабинет производителя