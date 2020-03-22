Перейти на сайт – www.nixdent.ru

Клиент:

Стоматологическая клиника Никс, занимает лидирующие позиции среди клиник в Архангельской области, и является лучшей платной частной клиникой в Архангельске, имеет локальных филиала и более 200 работников на своей счету

Задача:

Разработать многостраничный корпоративный сайт, рассказав предельно понятную и объемную информацию о клинике и предоставляемых услугах, учитывая основной посыл старого сайта

Инфокоммуникация:

Nix – Доверяйте лечение зубов профессионалам

Решение:

Перед началом разработки проекты, мы провели исследовательскую аналитику, определив целевую аудиторию тематики, написали пользовательские истории и после создания семантической карты интересов разработали максимально эффективную структуру подходящую большинству портретов кластеров целевой аудитории. Исследование дало понимание структурирования информации, цветовых палитр, расположения элементов управления, конкретных задач и их решения

Разработали многостраничный корпоративный сайт, на базе кластеризованных портретов целевой аудитории, проработали удобство структуры, вложение страниц и файлов, сделали более 30 страниц

Структура:

Структура сайта имеет более 5 ти вложений страниц, чтобы ветвления информации в максимальной логичности, но так же каждый пункт вложенности имеет отражение в меню в верхней части сайта, что является самым личным и целесообразным решением для основной целевой аудитории

Заключение:

Клиент остался доволен выполненной работой