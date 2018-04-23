Кулинарный блог "Мужская кухня"

Добавлена
6 лет назад
115 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработка блога кулинарной тематики «под ключ». Настроен вывод рецептов в виде сетки по отдельным категориям. Добавлена возможность сортировки рецептов в зависимости от категорий и стран мира. 

На странице рецепта организовано удобный пошаговый вывод инструкций с фото, а также возможность рассчитывать количество ингредиентов в зависимости от количества порций. 

Настроен удобный и ненавязчивый вывод плавающих иконок социальных сетей и рекламных баннеров. 

Сайт оптимизирован под поисковые системы.

https://mensfood.info