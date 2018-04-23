Кулинарный блог "Мужская кухня"

Разработка блога кулинарной тематики «под ключ». Настроен вывод рецептов в виде сетки по отдельным категориям. Добавлена возможность сортировки рецептов в зависимости от категорий и стран мира.

На странице рецепта организовано удобный пошаговый вывод инструкций с фото, а также возможность рассчитывать количество ингредиентов в зависимости от количества порций.

Настроен удобный и ненавязчивый вывод плавающих иконок социальных сетей и рекламных баннеров.

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