Лендинг для крупной компании по разметке объектов

Была произведена работа для крупной компании по разметке объектов разных типов.

Компания работает с 1998 года. Ее заказчиками являлись такие гиганты как МЕГА, БМВ ру, ИКЕА, ЛЕРУА МЕРЛЕН, аэропорт Домодедово и многие другие.

Адаптация на все виды устройств, качественная анимация, видеофон на первом экране.

Ссылка: http://razmetkaru.ru/