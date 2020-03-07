Лендинг для крупной компании по разметке объектов
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4 года назад
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Была произведена работа для крупной компании по разметке объектов разных типов.
Компания работает с 1998 года. Ее заказчиками являлись такие гиганты как МЕГА, БМВ ру, ИКЕА, ЛЕРУА МЕРЛЕН, аэропорт Домодедово и многие другие.
Адаптация на все виды устройств, качественная анимация, видеофон на первом экране.
Ссылка: http://razmetkaru.ru/