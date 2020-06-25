Лендинги любой сложности

Почему именно лендинг, а не сайт?

1. Быстрое создание (от нескольких часов до 3 дней).

2. Легкое редактирование любого элемента на ваше усмотрение в любой момент.

3. Понятная структура для клиента (перейдя на такой лендинг, с поиском нужной информации или оформлением заявки справится даже ребёнок).

Кто я? Я сертифицированный специалист, набирающийся опыта. Постоянно прохожу новое обучение, не останавливаюсь в развитии своих навыков.

Буду рада выполнять как простые так и сложные дизайны. Создам уникальный лендиг с настройкой рассылок через Senler или формой. Учитываю любые пожелания. Работаю НЕ ПО ШАБЛОНАМ.