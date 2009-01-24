НФ ГОУВПО СПбГУСЭ

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Новгородский филиал СПб ГУСЭ - структурное подразделение Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики, единственного государственного высшего учебного заведения на Северо-Западе России по подготовке кафров для непроизводственной сферы - сферы услуг.