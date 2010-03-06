Ночной Клуб Айсберг

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14 лет назад
302 просмотра
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Клуб Айсберг - это лучший ночной клуб города Ступино. К вашим услугам Танцпол, 2 бара, ресторанная зона, VIP-зона, Караоке-бар, Спорт бар. Клуб айсберг отличное место для для проведения свадьбы, корпоративов, банкетов.