Официальный сайт компании «Миассмебель»

Задача: Реорганизовать сайт-каталог и создать одностраничный корпоративный сайт с возможностью просматривать фото коллекций и переходами на товары в интернет магазине.

Работы: Создана административная часть с возможностью добавления фото коллекций, добавления акций и новостей.

Разработана новая визуальная концепция сайта и реорганизована структура перехода по страницам.

Сроки: Сайт был выполнен за 30 дней с учетом всех согласований с заказчиком.