Официальный сайт компании «Миассмебель»

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Задача: Реорганизовать сайт-каталог и создать одностраничный корпоративный сайт с возможностью просматривать фото коллекций и переходами на товары в интернет магазине.
Работы: Создана административная часть с возможностью добавления фото коллекций, добавления акций и новостей.
Разработана новая визуальная концепция сайта и реорганизована структура перехода по страницам.
Сроки: Сайт был выполнен за 30 дней с учетом всех согласований с заказчиком.