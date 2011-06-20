Официальный сайт певца
Сайты «под ключ»
Добавлена292 просмотра
13 лет назад
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Официальный сайт певца, посвященный музыкальному творчеству в жанре шансон.
Реализованы ряд страниц: главная, интервью, биография, заказ выступлений, фотогалерея, видео, композиции (с возможностью прослушивания и скачивания), отзывы.