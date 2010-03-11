http://openconcert.ru/

Разработка промо - сайта. Сайт посвящен совместной акции "Школы им Гнесиных" и "Банк HSBC " - Концертам под открытым небом.

Банк HSBC открывает летний сезон вместе с музыкантами школы имени Гнесиных в ознаменование открытия первого отделения банка в России.