Openconcert
Сайты «под ключ»
Добавлена136 просмотров
14 лет назад
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Разработка промо - сайта. Сайт посвящен совместной акции "Школы им Гнесиных" и "Банк HSBC " - Концертам под открытым небом.
Банк HSBC открывает летний сезон вместе с музыкантами школы имени Гнесиных в ознаменование открытия первого отделения банка в России.