Пицца 33
Сайты «под ключ»
Добавлена238 просмотров
14 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет магазин продажи пиццы.
Работает на одном движке с sushi33.com.ua. Имеет общую базу клиентов.
Часть ассортимента присутствует на обоих сайтах.
Система управления сайтом собственной разработки (мультисайтовая).