Пицца 33

Сайты «под ключ»
Добавлена
14 лет назад
238 просмотров
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http://pizza33.com.ua/

Интернет магазин продажи пиццы.

Работает на одном движке с sushi33.com.ua. Имеет общую базу клиентов.

Часть ассортимента присутствует на обоих сайтах.

Система управления сайтом собственной разработки (мультисайтовая).