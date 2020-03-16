Разработчик сайтов

Добавлена
4 года назад
105 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Я веб-дизайнер, который сделает прекрасный сайт.

В моих умениях: 

- Разработка сайтов 

- Разработка Интернет-Магазинов 

- Подключение оплат 

- Рассылки 

- Администрирование 

- Настройка геткурса, автовебофиса и других платформ с личными кабинетами 

РАБОТАЛ С КРУПНЫМИ БЛОГЕРАМИ - САШЕЙ МИТРОШИНОЙ, ДУНЕЙ, ТУСЕЙ, НАСТЕЙ ЛИ И ДРУГИМИ! 

ЦЕНЫ: 

ЛЕНДИНГ ОТ 13К 

МНОГОСТРАНИЧНЫЕ ОТ 25К 

ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНЫ ОТ 35К 

ОНЛАЙН-ШКОЛЫ ОТ 25к 

!ОПЫТ! 

3.5 ГОДА ПЛАТНОЙ РАБОТЫ! 

РАБОТАЕМ ПО ПРЕДОПЛАТЕ 50%

simcreate.wdsim.ru

Примеры работ (больше на сайте):

https://mitroshina.org/

https://wdsim.ru/

http://simcreate.wdsim.ru/notysbook/

https://anastasili.ru/