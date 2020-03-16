Разработчик сайтов

Я веб-дизайнер, который сделает прекрасный сайт.

В моих умениях:

- Разработка сайтов

- Разработка Интернет-Магазинов

- Подключение оплат

- Рассылки

- Администрирование

- Настройка геткурса, автовебофиса и других платформ с личными кабинетами

РАБОТАЛ С КРУПНЫМИ БЛОГЕРАМИ - САШЕЙ МИТРОШИНОЙ, ДУНЕЙ, ТУСЕЙ, НАСТЕЙ ЛИ И ДРУГИМИ!

ЦЕНЫ:

ЛЕНДИНГ ОТ 13К

МНОГОСТРАНИЧНЫЕ ОТ 25К

ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНЫ ОТ 35К

ОНЛАЙН-ШКОЛЫ ОТ 25к

!ОПЫТ!

3.5 ГОДА ПЛАТНОЙ РАБОТЫ!

РАБОТАЕМ ПО ПРЕДОПЛАТЕ 50%

simcreate.wdsim.ru

Примеры работ (больше на сайте):

https://mitroshina.org/

https://wdsim.ru/

http://simcreate.wdsim.ru/notysbook/

https://anastasili.ru/