Разработчик сайтов

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Я веб-дизайнер, который сделает прекрасный сайт.
В моих умениях:
- Разработка сайтов
- Разработка Интернет-Магазинов
- Подключение оплат
- Рассылки
- Администрирование
- Настройка геткурса, автовебофиса и других платформ с личными кабинетами
РАБОТАЛ С КРУПНЫМИ БЛОГЕРАМИ - САШЕЙ МИТРОШИНОЙ, ДУНЕЙ, ТУСЕЙ, НАСТЕЙ ЛИ И ДРУГИМИ!
ЦЕНЫ:
ЛЕНДИНГ ОТ 13К
МНОГОСТРАНИЧНЫЕ ОТ 25К
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНЫ ОТ 35К
ОНЛАЙН-ШКОЛЫ ОТ 25к
!ОПЫТ!
3.5 ГОДА ПЛАТНОЙ РАБОТЫ!
РАБОТАЕМ ПО ПРЕДОПЛАТЕ 50%
Примеры работ (больше на сайте):
http://simcreate.wdsim.ru/notysbook/