Разработка сайтов "под ключ"!

Сайт - портфолио служит для продажи товаров компании.

Имеет достаточно много разделов, среди которых обязательно есть:

- каталог продукции;

- описание деятельности предприятия;

- описание категорий продукции;

- условия доставки;

- контакты;

- отзывы клиентов.

По содержанию имеет достаточно много уникальных страниц товаров. Клиент может заказать нужный ему товар, прямо из интерфейса сайта. При этом оплатив его различными способами оплаты (например, карта Сбербанка, электронная платежная система WebMoney или Яндекс деньги).