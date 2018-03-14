Компания «РосТестСтандарт» существует с 2006 года, в течении этого времени компания предоставила допуски СРО для более 1 000 компаний. Самый дорогой проект их клиентов — это получение допуска СРО на объект общей стоимостью 430 млн. руб. Так же ими оформлено свыше 23 тыс. разрешительных документов для производителей и импортеров в различных сферах.

http://www.rosteststandart.com/