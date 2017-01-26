Сайт аптечной сети "Таблетка-плюс"

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Стояла задача создать максимально лаконичный и лёгкий сайт аптечной сети.
Главным функционалом является возможность посмотреть остатки необходимых лекарственных средств в аптеке и возможность оставить заказ для дальнейшей покупки.
Для сайта была написана собственный back-end без использования готовых cms систем.
Была налажена автоматическая актуализация остатков товаров с аптеками.
Сайт представлен в двух вариантах, основной и мобильной версии.