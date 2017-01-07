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Сайт дистрибьютора телекомм оборудования
Сайты «под ключ»
Добавлена
7 лет назад
131 просмотр
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Полностью руководил проектом:
поиск подрядчиков
совместно с дизайнером проектирование основных блоков сайта
контроль работы верстальщика
контроль работы программиста
контроль работы контент менеджера
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1 МБ
Александр
Alexandr313
Был
месяц назад
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