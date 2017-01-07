Сайт дистрибьютора телекомм оборудования

Добавлена
7 лет назад
131 просмотр
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Полностью руководил проектом:

  • поиск подрядчиков
  • совместно с дизайнером проектирование основных блоков сайта
  • контроль работы верстальщика
  • контроль работы программиста
  • контроль работы контент менеджера