Сайт для продажи Курсов (Drupal 7)

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Сайт создан для продажи курсов различных направлений.
На сайт внедрен сложный механизм ограничения доступа к материалам, файлам и данным о пользователях.
Присутствует несколько ролей, с разными уровнями доступа.
Для сайта была разработана и внедрена (в виде модуля) система тестирования посетителей, с последующим присвоением баллов и сохранением результата.
На сайте имеются множество разделов:
- каталог курсов;
- видео материалы;
- форум;
- профили тренеров;
- и т.д.