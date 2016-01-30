Сайт для продажи Курсов (Drupal 7)

Добавлена
8 лет назад
215 просмотров
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Сайт создан для продажи курсов различных направлений.

На сайт внедрен сложный механизм ограничения доступа к материалам, файлам и данным о пользователях. 

Присутствует несколько ролей, с разными уровнями доступа. 

Для сайта была разработана и внедрена (в виде модуля) система тестирования посетителей, с последующим присвоением баллов и сохранением результата.

На сайте имеются множество разделов:

  • каталог курсов;
  • видео материалы;
  • форум;
  • профили тренеров;
  • и т.д.