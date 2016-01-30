Сайт для продажи Курсов (Drupal 7)

Сайт создан для продажи курсов различных направлений.

На сайт внедрен сложный механизм ограничения доступа к материалам, файлам и данным о пользователях.

Присутствует несколько ролей, с разными уровнями доступа.

Для сайта была разработана и внедрена (в виде модуля) система тестирования посетителей, с последующим присвоением баллов и сохранением результата.

На сайте имеются множество разделов: