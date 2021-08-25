Сайт для ресторана

Проект, в который вложил душу

Заказчик хотел получить дорогой сайт, соответствуюший уровню предоставляемой услуги. Т.к. заказывая ресторан на дом, человек ожидает получить гораздо больше, чем перекус.

И сервис должен начинаться с первого контакта: с посещения клиентом сайта.

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Плюс в том, что заказчик не торопил и полностью доверял. Было время спокойно исследовать рынок, прописать смыслы и донести ценность услуги.

Только на текст потратил неделю. Еще 2 недели ушло на сам дизайн с адаптацией под планшеты + мобильные.

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Результат

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Ссылка на полную версию сайта с анимацией http://restdom.tilda.ws/