Сайт для ресторана

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Проект, в который вложил душу
Заказчик хотел получить дорогой сайт, соответствуюший уровню предоставляемой услуги. Т.к. заказывая ресторан на дом, человек ожидает получить гораздо больше, чем перекус.
И сервис должен начинаться с первого контакта: с посещения клиентом сайта.
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Плюс в том, что заказчик не торопил и полностью доверял. Было время спокойно исследовать рынок, прописать смыслы и донести ценность услуги.
Только на текст потратил неделю. Еще 2 недели ушло на сам дизайн с адаптацией под планшеты + мобильные.
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Результат
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Ссылка на полную версию сайта с анимацией http://restdom.tilda.ws/