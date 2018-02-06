Сайт компании "БелСТиК"

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания: БелСТиК - Белорусские строительные технологии и конструкции
Ссылка на сайт: www.belstik.by
Тип сайта: Landing Page
CMS: нет
Адаптация: под все устройства
Дизайн: WebDol
Верстка: WebDol
Дополнительные модули: форма заявки, галерея изображений, анимированный счетчик продукции